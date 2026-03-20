Jordan Wright trovato morto in Thailandia, indagini sulla morte del 33enne a Phuket

Jordan Wright è stato trovato morto a Phuket il 14 marzo in un canale vicino alla spiaggia, dopo giorni senza contatti. Il 33enne britannico si era trasferito da poco in Thailandia e le ultime immagini lo mostrano agitato fuori dall’hotel.

Il corpo di Jordan Wright, 33 anni, è stato rinvenuto il 14 marzo 2026 in un canale nei pressi di Bang Tao Beach, sull’isola di Phuket. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il decesso sarebbe avvenuto entro le 48 ore precedenti al ritrovamento.

Al momento della scoperta, l’uomo indossava una maglietta grigia e pantaloni neri, ma era senza scarpe. Nelle vicinanze sono stati recuperati alcuni effetti personali, tra cui il suo iPhone e la chiave dell’hotel dove soggiornava.

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A far scattare l’allarme è stato proprio il personale della struttura, che non riusciva a contattarlo dopo il mancato check-out. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano Wright in evidente stato di agitazione mentre si trovava all’esterno dell’edificio, prima di allontanarsi nella direzione del canale.

Nella stanza non sono stati trovati segni di violenza né tracce di intrusioni. Gli investigatori hanno avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto, mentre gli esami tossicologici sono ancora in corso presso il Vachira Phuket Hospital.

Wright era conosciuto dal pubblico televisivo per la partecipazione a reality come “Ex On The Beach” nel 2017 e “The Only Way Is Essex” nel 2018. Negli ultimi mesi si era trasferito in Thailandia con l’idea di cambiare vita.

Le autorità locali proseguono le indagini per stabilire con precisione le cause della morte e ricostruire le ultime ore del 33enne.