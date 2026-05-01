Delitto di Chiara Poggi, la famiglia respinge le accuse a Sempio e resta ferma sulla colpevolezza di Stasi
La famiglia Poggi contesta la nuova accusa contro Andrea Sempio perché fondata su un movente sessuale ritenuto privo di basi. I legali parlano di ricostruzione artificiale mentre si avvicina la richiesta di revisione per Alberto Stasi.
La nuova pista seguita dalla Procura di Pavia sul caso di Chiara Poggi non convince i familiari della vittima. I legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna definiscono la ricostruzione che coinvolge Andrea Sempio «priva di riscontri concreti» e costruita senza tenere conto degli elementi già accertati nel corso degli anni.
Secondo i magistrati, Sempio sarebbe oggi l’unico responsabile dell’omicidio, con un movente di natura sessuale. Una tesi che però non trova alcun consenso da parte dei Poggi, che da sempre manifestano scetticismo verso questa nuova indagine e continuano a ritenere valida la condanna definitiva a 16 anni inflitta ad Alberto Stasi.
I rappresentanti della famiglia spiegano di aver chiesto un ampliamento dell’incidente probatorio per evitare la diffusione di versioni ritenute infondate su aspetti già chiariti da consulenze tecniche e perizie. La Procura ha però deciso di seguire un’altra strada, portando avanti una nuova ipotesi investigativa.
Nel frattempo, sul fronte della difesa di Alberto Stasi, si avvicina la possibilità di presentare una richiesta di revisione del processo. L’avvocata Giada Bocellari ha confermato che l’istanza verrà depositata una volta disponibili tutti gli atti, attesi con la chiusura delle indagini.
Un passaggio chiave è fissato per il 6 maggio, quando Andrea Sempio dovrà comparire davanti ai pubblici ministeri coordinati da Fabio Napoleone. Da quell’interrogatorio e dagli sviluppi successivi dipenderà il prossimo capitolo giudiziario di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
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