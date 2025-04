Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi: Dna di Sempio non incrina colpevolezza di Stasi

La presenza di tracce di Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi non modifica la responsabilità di Alberto Stasi per l’omicidio avvenuto a Garlasco. È quanto ribadisce la famiglia della vittima in una memoria depositata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni in vista dell’incidente probatorio disposto nei confronti di Sempio. Nel documento si evidenzia come la “generica evocazione” di una compatibilità genetica non modifichi il quadro probatorio, anche perché, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 17 dicembre 2014, non vi fu alcun contatto tra l’assassino e le unghie della vittima durante l’aggressione.

Stasi, all’epoca fidanzato di Chiara, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. La Procura di Pavia, su sollecitazione della difesa, ha però riaperto il caso indagando Sempio, amico del fratello di Chiara, per concorso nell’omicidio. La sua posizione era già stata archiviata otto anni fa, in seguito a un esposto presentato dalla madre di Stasi nel 2017. Allora il decreto evidenziava l’impossibilità di attribuire con valore scientifico il profilo genetico individuato, trattandosi di materiale in quantità minima e potenzialmente frutto di contatto mediato.

Secondo la memoria, le indagini e le sentenze hanno chiarito che Chiara non si è difesa né ha mostrato segni di reazione, elemento che confermerebbe il legame di fiducia e intimità con chi l’ha aggredita.

