Pokémon GCC, arriva Megaevoluzione - Buio Pesto con nuove carte e debutto globale a luglio 2026

The Pokémon Company lancia Megaevoluzione - Buio Pesto dal 17 luglio 2026 per il GCC Pokémon, ampliando il gioco con nuove carte e strategie. L’espansione introduce creature iconiche e debutta anche online il giorno prima.

The Pokémon Company ha fissato al 17 luglio 2026 l’uscita mondiale di Megaevoluzione - Buio Pesto, nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il set sarà disponibile nei negozi autorizzati attraverso buste, cofanetti Allenatore Fuoriclasse e altre collezioni dedicate.

L’espansione introduce i Pokémon Megaevoluzione già apparsi nei contenuti scaricabili Megadimensione del videogioco Leggende Pokémon: Z-A. Tra le carte principali figurano Mega Darkrai-ex, legato all’oscurità, e Mega Zeraora-ex, specializzato in attacchi elettrici. Completano il gruppo Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex, pensati per strategie rapide e combattimenti dinamici.

Nel set trovano spazio sei Pokémon-ex Megaevoluzione e quattro Pokémon-ex standard, oltre a undici carte rare con illustrazione. Sono presenti anche diciotto carte ultrarare tra Pokémon e Allenatori e sei versioni speciali con illustrazioni dedicate a Pokémon e carte Aiuto.

I giocatori potranno testare in anticipo le nuove carte partecipando ai tornei prerelease organizzati dal circuito Play! Pokémon, in programma dal 4 luglio 2026 presso i negozi aderenti all’iniziativa.

Prima dell’arrivo fisico nei negozi, l’espansione sarà disponibile in formato digitale dal 16 luglio 2026 sull’app GCC Pokémon Live, accessibile su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, con contenuti bonus per chi accede al gioco.