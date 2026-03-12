Pokémon GCC, in arrivo l'espansione Megaevoluzione - Caos Nascente dal 22 maggio 2026

The Pokémon Company annuncia Megaevoluzione - Caos Nascente perché amplia il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con nuovi Pokémon-ex e Mega evoluzioni. L’espansione arriverà il 22 maggio 2026 e introduce carte rare, nuove strategie e tornei prerelease.

