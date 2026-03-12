Pokémon GCC, in arrivo l'espansione Megaevoluzione - Caos Nascente dal 22 maggio 2026
The Pokémon Company annuncia Megaevoluzione - Caos Nascente perché amplia il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con nuovi Pokémon-ex e Mega evoluzioni. L’espansione arriverà il 22 maggio 2026 e introduce carte rare, nuove strategie e tornei prerelease.
The Pokémon Company International ha presentato Megaevoluzione - Caos Nascente, nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il set arriverà nei negozi autorizzati di tutto il mondo il 22 maggio 2026 e porterà nuove carte dedicate alle Mega evoluzioni.
L’espansione introduce una storia ambientata a Luminopoli, dove Mega Floette-ex provoca scompiglio durante la notte. Per fermarlo entrano in scena altri Pokémon molto potenti, tra cui Mega Greninja-ex, Mega Pyroar-ex e Mega Dragalge-ex, protagonisti di nuove carte utilizzabili nelle partite.
Tra le novità spiccano diversi Pokémon-ex Megaevoluzione rappresentati anche in versioni ultrarare. Alcune carte mostrano le sagome delle forme originali dei Pokémon, un dettaglio grafico pensato per valorizzare la trasformazione durante il gioco.
La collezione comprende cinque Pokémon-ex Megaevoluzione e cinque Pokémon-ex standard. Il set include inoltre undici carte rare illustrazione di Pokémon, diciotto carte ultrarare tra Pokémon e Allenatore e sei carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.
Le carte di Megaevoluzione - Caos Nascente saranno distribuite in diversi formati. I giocatori potranno trovarle nelle classiche buste di espansione, nei set Allenatore Fuoriclasse e in altre collezioni dedicate disponibili nei punti vendita autorizzati.
Prima dell’uscita ufficiale sarà possibile provarle nei tornei prerelease organizzati dal programma Play! Pokémon. Gli eventi inizieranno il 9 maggio 2026 e coinvolgeranno numerosi negozi indipendenti aderenti all’iniziativa.
L’espansione arriverà anche in formato digitale. Dal 21 maggio 2026 le nuove carte saranno disponibili nell’app GCC Pokémon Live su iOS, Android, macOS e Windows, dove gli Allenatori potranno collezionarle, utilizzarle nelle sfide online e ottenere bonus di gioco effettuando l’accesso.