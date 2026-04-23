Pokémon GCC Pocket arriva Aura Pulsante con Mega evoluzioni e nuove funzioni dal 28 aprile 2026

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The Pokémon Company lancia Aura Pulsante per GCC Pokémon Pocket il 28 aprile 2026 con nuove carte e funzionalità, tra cui Mega Lucario ex e una cornice dorata sbloccabile tramite doppioni.

Pokémon GCC Pocket arriva Aura Pulsante con Mega evoluzioni e nuove funzioni dal 28 aprile 2026

Debutterà il 28 aprile 2026 la nuova espansione Aura Pulsante per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, disponibile a livello globale. Il contenuto introduce una serie di carte inedite e punta a rinnovare le strategie di gioco con nuovi protagonisti e meccaniche. Tra le novità più attese compaiono Pokémon di grande richiamo come Mega Lucario ex, Mega Sceptile ex e Vaporeon ex, pronti a entrare nei mazzi dei giocatori. Le nuove carte Allenatore sono state pensate per rafforzare in particolare i Pokémon di tipo Lotta, offrendo più opzioni tattiche durante le partite. Con questa espansione viene introdotta anche una cornice dorata dedicata alle carte più rare. Il sistema consente di sbloccarla automaticamente accumulando dieci copie della stessa carta, anche retroattivamente su quelle già possedute. In alternativa, si può ottenere convertendo doppioni tramite la funzione “Ottieni effetto”. Le carte così modificate restano scambiabili con altri utenti. Accanto all’espansione, sono stati programmati diversi eventi nell’app. Tra questi, le missioni dedicate ai Mazzi Elite permetteranno di ottenere un mazzo Fuoco con Mega Charizard Y ex e Moltres ex. Le missioni Collezione offriranno invece carte Allenatore come May e Cyrus. Tra fine aprile e inizio maggio si terrà un evento speciale per celebrare un anno e mezzo dal lancio del gioco, con battaglie in solitaria e ricompense come carte promozionali e accessori. Seguiranno eventi a tema Aura Pulsante con nuovi emblemi, iniziative settimanali per lo scambio carte e un evento dedicato a Mega Heracross ex. Nella seconda metà di maggio sarà attiva la pesca misteriosa, che metterà in palio carte promozionali di Treecko e Gallade, insieme a missioni utili per ottenere buoni da convertire in ulteriori premi.

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