Milano, 21enne senza patente muore in moto a San Siro dopo un sorpasso
Un 21enne è morto a Milano perché ha perso il controllo della moto durante un sorpasso nella notte a San Siro. Ferito l’amico di 25 anni, proprietario del mezzo.
Un ragazzo di 21 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, dopo un incidente in moto avvenuto nella zona di San Siro. Il giovane era alla guida del mezzo, appartenente all’amico di 25 anni che viaggiava con lui come passeggero.
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’incidente è avvenuto intorno alle 2.30. La moto avrebbe superato a sinistra un’auto, poi il conducente avrebbe perso il controllo e sarebbe finito contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada.
Il 21enne, che non aveva la patente, è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo. L’amico di 25 anni, proprietario della moto, è stato invece portato al San Carlo con ferite non gravi.
Nello schianto è rimasta coinvolta anche l’auto appena superata dai due ragazzi. Alla guida c’era una ventenne, accompagnata in codice verde all’ospedale San Paolo. La giovane, secondo quanto emerso dagli accertamenti, è risultata positiva al pre-drogatest.
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