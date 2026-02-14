Schianto all'alba tra auto e autobus, muore un 21enne a San Salvo

Un impatto frontale all’alba nella zona industriale: un giovane di 21 anni perde la vita dopo lo scontro tra la sua auto e un autobus di linea senza passeggeri. Inutili i soccorsi arrivati poco dopo.

Un ragazzo di 21 anni, residente a San Salvo, ha perso la vita nelle prime ore del mattino in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella zona del nucleo industriale.

Il giovane era alla guida di una Fiat Grande Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un autobus della linea Cerella. Il mezzo pubblico viaggiava senza passeggeri al momento dell’impatto.

La collisione è stata estremamente violenta. Il 21enne è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza medicalizzata, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per liberare il corpo dalle lamiere della vettura distrutta. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.