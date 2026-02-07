Laura Pausini, commenti disattivati dopo l'inno a San Siro per Milano-Cortina 2026

Laura Pausini ha bloccato i commenti su Instagram dopo il post sulla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, segnata dalle polemiche per l’inno cantato a San Siro.

I commenti risultano disattivati sotto l’ultimo post Instagram di Laura Pausini, pubblicato dopo la sua esibizione alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La scelta ha attirato l’attenzione dei fan subito dopo la messa online del contenuto.

La cantante si è esibita allo stadio San Siro interpretando l’inno nazionale davanti alle autorità e al pubblico internazionale. Per l’occasione indossava un abito nero firmato Giorgio Armani Privé, scelto per una delle cerimonie più seguite dell’evento.

L’esibizione televisiva ha però generato una valanga di reazioni negative sui social. Durante e dopo la diretta, diversi utenti hanno criticato la performance, con commenti dai toni accesi che hanno rapidamente invaso le piattaforme.

Nel messaggio che accompagna il post, Pausini ha definito l’esperienza un onore e ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a ricordare il lavoro svolto con il maestro Andrea Farri per preparare la versione orchestrale dell’inno.

Il blocco dei commenti sarebbe arrivato dopo l’ondata di messaggi ostili comparsi nelle prime ore dalla pubblicazione, una misura adottata per fermare ulteriori attacchi legati all’esibizione olimpica.