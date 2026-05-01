Meteo Italia, torna la pioggia dopo il ponte del 1° maggio con perturbazioni in arrivo

Lorenzo Tedici prevede il ritorno del maltempo per l’arrivo di perturbazioni atlantiche dopo il ponte del 1° maggio, con piogge diffuse da lunedì e un aumento delle nubi già dalla domenica, mentre il weekend resta in gran parte soleggiato.

Il bel tempo accompagna l’Italia durante il ponte del Primo Maggio, ma la stabilità è destinata a durare poco. Dopo giornate soleggiate e temperature gradevoli, una nuova fase instabile si prepara a coinvolgere gran parte del Paese già all’inizio della prossima settimana.

Secondo le indicazioni del meteorologo Lorenzo Tedici, la giornata di venerdì 1° maggio si presenta nel complesso serena. Solo la Sicilia registra gli ultimi annuvolamenti, mentre il resto della Penisola gode di cieli limpidi. A farsi sentire è soprattutto il vento, con raffiche sostenute al Centro-Sud, in particolare su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le temperature si mantengono in linea con la stagione, attorno ai 21-22 gradi, con valori leggermente più alti in Sardegna.

Il weekend prosegue all’insegna del sole. Sabato si annuncia come la giornata più calda, con cieli sgombri da nubi anche al Sud e un aumento sensibile delle temperature. In diverse zone del Centro e della Pianura Padana si potranno raggiungere i 25-26 gradi, mentre il Meridione resterà leggermente più fresco per l’influenza di correnti settentrionali.

Un primo cambiamento si intravede domenica, quando un sistema in arrivo dall’Atlantico porterà velature sempre più diffuse. Le nubi alte interesseranno inizialmente il Nord-Ovest per poi estendersi verso la Sardegna e le regioni tirreniche nel corso della giornata.

Questa copertura nuvolosa anticipa un peggioramento più deciso. Da lunedì mattina le prime piogge raggiungeranno Sardegna, Liguria e Piemonte, per poi spostarsi progressivamente verso le regioni centrali tirreniche. Il quadro generale indica una settimana più instabile, con precipitazioni frequenti soprattutto al Centro-Nord.

Il Sud vivrà una situazione diversa, con aria più calda ma cieli spesso opachi a causa di pulviscolo sahariano sospinto dai venti meridionali. Le condizioni saranno meno piovose, ma con una visibilità ridotta e atmosfere cariche di sabbia.

Nel dettaglio, venerdì 1° maggio si presenta soleggiato al Nord, stabile ma ventoso al Centro e più mosso al Sud, dove non si escludono brevi acquazzoni tra Calabria e Sicilia. Sabato conferma condizioni di bel tempo ovunque con temperature in aumento. Domenica segna l’arrivo delle prime velature al Nord e sulle regioni tirreniche, mentre il Sud resta prevalentemente soleggiato.