Meteo Italia, primavera in ritardo con freddo e nuove perturbazioni in arrivo

Primavera ancora in ritardo, con freddo e piogge causati da una perturbazione dal Nord Europa. Temperature sotto media e neve a bassa quota segnano il weekend, mentre un nuovo peggioramento è atteso nei prossimi giorni.

Il passaggio alla primavera resta incerto e dominato dal maltempo. Nella giornata di sabato 28 marzo l’Italia fa i conti con temperature inferiori alla norma e condizioni instabili, soprattutto tra il Medio Adriatico e il Sud, dove si registrano ancora piogge e nevicate a quote collinari.

Le prime ore del giorno si sono aperte con un clima rigido, in particolare in Pianura Padana e in alcune zone del Centro, dove i valori sono scesi sotto lo zero. Durante il giorno si osserva un temporaneo rialzo delle temperature, ma senza raggiungere i livelli tipici del periodo.

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I venti restano sostenuti lungo le coste adriatiche e meridionali, con il rischio di mareggiate. Sul resto del territorio prevalgono condizioni più stabili, anche se il cielo si presenta spesso nuvoloso.

La giornata di domenica, coincidente con la Domenica delle Palme, sarà caratterizzata da una fase di passaggio: molte nubi, ma precipitazioni limitate e isolate, soprattutto sulla Sardegna. Nel complesso, il tempo si manterrà asciutto.

Il quadro cambierà nuovamente con l’inizio della settimana. Da lunedì una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia porterà un deciso peggioramento. Le piogge inizieranno nel pomeriggio, interessando prima il Centro e il Nord-Est, per poi estendersi ad altre zone. Sull’Appennino tornerà la neve oltre i 900 metri.

L’afflusso di aria fredda provocherà un nuovo calo termico. Martedì si prevede una giornata tipicamente invernale, con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche temporalesche, soprattutto al Centro-Sud.

Le condizioni instabili potrebbero durare per diversi giorni. Tra lunedì e mercoledì è atteso un vortice ciclonico che manterrà attivo il maltempo, con piogge frequenti e clima freddo.

Uno spiraglio si intravede in vista delle festività pasquali. Le proiezioni indicano un possibile ritorno dell’alta pressione a partire dal Venerdì Santo, con un miglioramento delle condizioni e temperature più miti. Tuttavia, trattandosi di una previsione a lungo termine, il quadro resta incerto.

Nel dettaglio: sabato freddo con schiarite al Nord e instabilità al Sud; domenica più nuvolosa ma generalmente asciutta; lunedì in peggioramento su gran parte del Paese, soprattutto dal pomeriggio.