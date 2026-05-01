Formula 1 a Miami, orari TV e programma completo del Gran Premio negli Stati Uniti

Kimi Antonelli guida il Mondiale dopo due vittorie e riporta la Formula 1 a Miami, dove il weekend prende il via il 1° maggio dopo lo stop di un mese con prove, sprint e gara in programma negli Stati Uniti.

La Formula 1 torna in pista a Miami per il quarto appuntamento della stagione dopo una lunga pausa causata dalla cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita. Il Circus riparte dagli Stati Uniti con un weekend che si sviluppa tra venerdì 1 e domenica 3 maggio.

L’attenzione è tutta su Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale grazie a due vittorie consecutive ottenute in Cina e Giappone. Il pilota italiano guida una Mercedes che finora ha imposto il proprio ritmo, presentandosi a Miami come riferimento da battere.

Il programma del fine settimana segue il formato con gara sprint. Si comincia venerdì 1 maggio alle ore 18 con le prove libere, mentre alle 22.30 sono previste le qualifiche sprint. Sabato 2 maggio alle 18 si corre la sprint race, seguita dalle qualifiche ufficiali alle 22. La gara principale è in calendario domenica 3 maggio alle ore 22.

Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e Now. La sprint e le qualifiche saranno disponibili anche in chiaro su TV8 e sul sito Tv8.it. Le qualifiche sprint e la gara verranno trasmesse in differita su TV8 rispettivamente sabato alle 16.05 e domenica alle 23.30.