MotoGP Aragon 2025: orari, programma completo e dove vedere il Gran Premio in TV e streaming

La MotoGP torna in pista con l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2025, in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno per il Gran Premio di Aragon, in Spagna. Dopo il trionfo di Marco Bezzecchi a Silverstone, l’attenzione si sposta sul circuito iberico, dove prosegue la sfida per il titolo mondiale.

In testa alla classifica piloti c’è sempre Marc Marquez (Ducati), a quota 196 punti, seguito dal fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) con 172 punti e da Francesco Bagnaia (Ducati) con 124 punti. Il weekend si apre con le prove libere del venerdì e si chiude con la gara di domenica pomeriggio.

Di seguito il programma completo del GP di Aragon:

Venerdì 6 giugnoOre 10:40 – MotoGP: Prove libere 1Ore 14:55 – MotoGP: Pre-qualifiche

Sabato 7 giugnoOre 10:05 – MotoGP: Prove libere 2Ore 10:45 – MotoGP: QualificheOre 14:55 – MotoGP: Sprint race

Domenica 8 giugnoOre 09:35 – MotoGP: Warm UpOre 14:00 – MotoGP: Gara

Il Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire l’intero weekend anche in streaming su Now e Sky Go.

Per chi non dispone di un abbonamento Sky, il canale TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro le prove libere, le qualifiche e la sprint di sabato. La gara di domenica sarà invece visibile in differita alle ore 17:05.