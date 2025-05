Formula 1 GP Miami 2025: orari, programma completo e dove seguire il weekend in TV

La Formula 1 fa tappa in Florida per il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 dopo le gare in Australia, Cina, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita. Il weekend si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 maggio, con sessioni ricche di azione in pista.

Il programma inizia venerdì 2 maggio con le prove libere alle 18:30 e le qualifiche della sprint race alle 22:30. Sabato 3 maggio alle 18 si correrà la gara sprint, seguita alle 22 dalle qualifiche ufficiali che determineranno la griglia del Gran Premio. Domenica 4 maggio, sempre alle 22, prenderà il via il GP di Miami.

Programma completo del GP di Miami 2025

Venerdì 2 maggio

Ore 18:30 – Prove libere 1

Ore 22:30 – Qualifiche Sprint

Sabato 3 maggio

Ore 18:00 – Gara Sprint

Ore 22:00 – Qualifiche

Domenica 4 maggio

Ore 22:00 – GP di Miami

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

