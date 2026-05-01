Angelo Pizzi ucciso per errore a Bisceglie, sparatoria in ristorante davanti ai clienti

Angelo Pizzi è stato ucciso per errore durante una sparatoria in un ristorante di Bisceglie mentre lavorava tra i tavoli. Il caposala, 62 anni, è stato colpito al posto del vero obiettivo sotto gli occhi dei clienti presenti.

Una serata di lavoro si è trasformata in tragedia per Angelo Pizzi, 62 anni, caposala della Spaghetteria n.1 di Bisceglie. Intorno alle 21 di giovedì 30 aprile, due uomini con il volto coperto sono entrati nel locale e hanno aperto il fuoco, scatenando il panico tra i presenti.

I sicari hanno sparato una quindicina di colpi, mirando a un obiettivo preciso. Pizzi, che in quel momento si trovava tra i tavoli per servire i clienti, è stato raggiunto dai proiettili e ucciso sul colpo. Secondo le prime verifiche, l’uomo non aveva alcun legame con ambienti criminali ed è rimasto coinvolto per errore.

L’agguato si è consumato sotto gli occhi di alcuni clienti, tra cui anche turisti stranieri seduti a cena in via Storelli. Il vero bersaglio dell’azione, con ogni probabilità il titolare del ristorante, è rimasto illeso.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per il 62enne non c’era più nulla da fare. I carabinieri hanno avviato subito le indagini, con i rilievi proseguiti per ore all’interno del locale.

Gli investigatori, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, stanno valutando un possibile collegamento con l’omicidio di Filippo Scavo, avvenuto il 19 aprile in una discoteca della zona. Dopo la sparatoria, i due responsabili sono riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce nelle strade vicine.