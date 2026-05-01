Angelo Pizzi ucciso nel ristorante a Bisceglie, indagini sull'agguato al titolare

Angelo Pizzi è stato ucciso a Bisceglie da colpi di pistola esplosi in un ristorante. Il cameriere 62enne potrebbe essere stato colpito per errore durante un agguato.

Angelo Pizzi, 62 anni, è morto nella serata di giovedì 30 aprile 2026 all’interno del ristorante in cui lavorava a Bisceglie, nel nord Barese. L’uomo, cameriere del locale, è stato raggiunto da colpi di pistola durante un’irruzione armata avvenuta in pieno centro.

Secondo le prime ricostruzioni, nel ristorante sarebbero entrate due persone con il volto coperto. I killer avrebbero sparato diversi colpi, circa una quindicina, per poi allontanarsi rapidamente. Pizzi sarebbe stato colpito mentre si trovava al lavoro.

Gli investigatori ritengono che il 62enne possa non essere stato il vero bersaglio dell’agguato. I proiettili, in base agli elementi raccolti nelle prime ore, sarebbero stati indirizzati verso il titolare del ristorante.

Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Bisceglie e del nucleo investigativo, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari. Gli accertamenti puntano a ricostruire la dinamica dell’omicidio e a individuare gli autori della sparatoria.

Tra le piste al vaglio c’è anche un possibile collegamento con l’uccisione di Filippo Scavo, avvenuta il 19 aprile 2026 in una discoteca della stessa città. Gli investigatori stanno verificando eventuali legami tra i due episodi e l’ambiente in cui sono maturati.