Bisceglie, uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante del centro durante la serata

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Bisceglie durante una sparatoria in un ristorante del centro. Il fatto è avvenuto la sera del 30 aprile in via Gramsci, dove la vittima è stata raggiunta da diversi proiettili mentre si trovava nel locale.

Un uomo è morto dopo essere stato colpito da alcuni proiettili mentre si trovava all’interno di un ristorante in via Gramsci, a Bisceglie, nel nord della provincia di Bari. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 30 aprile, in una zona frequentata del centro cittadino.

Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava nel locale quando sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla sparatoria: tra le ipotesi al vaglio ci sono una lite degenerata oppure un’azione mirata.

Subito dopo l’accaduto sono intervenuti sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia, insieme al personale sanitario del 118. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica e identificare eventuali responsabili.