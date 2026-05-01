Concertone Primo Maggio a Roma, scaletta e cantanti sul palco di piazza San Giovanni

Il Concertone del Primo Maggio torna a Roma per la Festa dei Lavoratori con musica dal vivo e tanti artisti italiani. In piazza San Giovanni il palco si accende dal pomeriggio fino a notte con esibizioni e diretta su Rai3.

Oggi a Roma si celebra la Festa dei Lavoratori con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. L’edizione 2026 segna il debutto alla conduzione per Arisa e Pierpaolo Spollon, affiancati da BigMama, presenza ormai familiare all’evento.

Il programma prende il via nel primo pomeriggio, quando salgono sul palco i gruppi emergenti. Dalle 15.15 parte la diretta televisiva su Rai3, destinata a proseguire fino a tarda sera con alcune pause dedicate all’informazione. L’apertura ufficiale è affidata a Paolo Belli, mentre la chiusura è prevista con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

La line-up di quest’anno punta soprattutto sulla scena nazionale. Tra gli artisti attesi figurano Geolier, Irama, Francesca Michielin, Ermal Meta, Levante, Rocco Hunt, Rkomi e Riccardo Cocciante, insieme a molti altri nomi della musica italiana contemporanea. L’assenza di ospiti internazionali riflette una scelta precisa legata sia al momento del mercato sia alla centralità attuale della produzione musicale italiana.

La scaletta include anche Bambole di Pezza, Casadilego, Chiello, Dolcenera, Dutch Nazari, Fulminacci, Niccolò Fabi, Serena Brancale, Sissi e numerosi altri interpreti, offrendo un mix di generi e generazioni. Il palco diventa così un punto d’incontro tra artisti affermati e nuove voci.

Per chi non sarà presente in piazza, il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai3, in streaming su RaiPlay e Rai Italia, oltre che in radio su Rai Radio2 e online su Rainews.it, permettendo di seguire l’evento per tutta la giornata.