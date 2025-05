Scaletta Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: torna in piazza San Giovanni con oltre 10 ore di musica e artisti da tutta Italia

Home / Social News / Scaletta Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: torna in piazza San Giovanni con oltre 10 ore di musica e artisti da tutta Italia

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma torna in piazza San Giovanni in Laterano, promosso da Cgil, Cisl e Uil, con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, sarà condotto da Noemi, Ermal Meta e BigMama, accompagnati dalle incursioni del professore e divulgatore Vincenzo Schettini. Il tema di quest’anno è “Il futuro suona oggi”, con un focus sull'intelligenza artificiale e la sicurezza sul lavoro.

Il Concertone sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia, a partire dalle 13.30, per oltre dieci ore consecutive di musica dal vivo. Rai Radio2 seguirà l’evento in diretta integrale dalle 15.15 fino a oltre la mezzanotte, in simulcast con Rai 3. Aggiornamenti anche sul Concerto del Primo Maggio Libero e Pensante che si svolge a Taranto.

La lineup riunisce oltre 40 artisti italiani in un mix di pop, rock, elettronica, urban e cantautorato. Ecco i nomi annunciati in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, I Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Scaletta Orari e suddivisione del concerto

13:30 – Apertura in piazza con gli artisti emergenti: Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i tre vincitori del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow.

15:00 – 16:00 – Anteprima televisiva su Rai 3.

16:00 – 18:55 – Prima parte del concerto.

19:00 – 20:00 – Pausa.

20:00 – 21:00 – Seconda parte del concerto.

21:05 – 24:00 – Terza e ultima parte del concerto.

Chi è BigMama, la rapper che conduce il Concertone del Primo Maggio a Roma

BigMama, nome d’arte di Mariana Mammone, è una delle conduttrici del Concertone del Primo Maggio 2025 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Chi è Ermal Meta, conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma

Ermal Meta, insieme a BigMama e Noemi, conduce il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per la Festa dei Lavoratori.

Chi è Noemi, conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

Noemi, affiancata da BigMama ed Ermal Meta, è tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.