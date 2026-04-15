Concertone primo maggio Roma, Riccardo Cocciante tra gli artisti sul palco

Riccardo Cocciante salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma per celebrare il lavoro e i diritti, in un’edizione dedicata ai cambiamenti portati dall’intelligenza artificiale. Attesa anche per nuovi artisti in gara.

Riccardo Cocciante è tra i protagonisti annunciati per il Concertone del Primo Maggio a Roma, appuntamento tradizionale in Piazza San Giovanni in Laterano. L’edizione 2026 prende forma con una lineup che unisce grandi nomi e nuove proposte, mantenendo al centro il tema del lavoro e dei diritti.

L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, quest’anno ruota attorno al titolo “Il domani è ancora nostro”, con un focus su contrattazione, nuove tutele e trasformazioni legate all’intelligenza artificiale. La direzione artistica guidata da Massimo Bonelli punta a un cast eterogeneo, capace di raccontare il presente attraverso linguaggi musicali diversi.

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Dopo l’annuncio dei Litfiba nella loro formazione storica con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, e la presenza di Emma Nolde e La Niña, arriva anche il ritorno di Cocciante. L’artista era già salito su quel palco quattro anni fa insieme al cast di Notre Dame de Paris, spettacolo che continua a essere in tournée in Italia. Di recente ha pubblicato “Ho vent’anni con te”, raccolta di brani inediti realizzati nel corso degli anni con collaboratori storici.

Il Concertone manterrà la formula delle esibizioni rigorosamente dal vivo, trasformando la giornata in un momento di spettacolo ma anche di riflessione. L’accesso resterà gratuito e la manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, oltre che in streaming su RaiPlay e Rai Italia.

Parallelamente prosegue 1MNext, il contest che ogni anno porta sul palco tre nuovi artisti emergenti. Tra i dodici finalisti figurano Bambina, Biancamare, Cainero, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Giovami, Ilaria Kappler, Giovedì, Macadamia, Montegro, Tufo e Vaeva. I tre vincitori saranno annunciati il 16 aprile.

Rai Radio 2 seguirà l’intera giornata con una lunga diretta dal pomeriggio fino a notte inoltrata, includendo interviste dal backstage e contenuti dedicati anche sui canali social, oltre alla trasmissione in visual radio sul canale 202.