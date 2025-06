Sinner-Djokovic oggi al Roland Garros: orario, precedenti e diretta tv della semifinale

Oggi, alle 19:00, il futuro del tennis italiano si gioca in una sfida epica contro il campione Novak Djokovic. Scopri orario, precedenti e come seguire la diretta tv di questa semifinale che promette emozioni intense e colpi da brivido. Resta con noi per vivere ogni momento di questa storica sfida al Roland Garros!

Jannik Sinner torna in campo oggi, venerdì 6 giugno, per affrontare Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros 2025. Il match è in programma alle ore 19:00 sul campo centrale Philippe-Chatrier.

Il tennista altoatesino arriva alla penultima sfida dello Slam parigino dopo un percorso solido: ha eliminato Rinderknech, Gasquet e Lehecka nei primi turni, dominato Rublev agli ottavi e superato Bublik nei quarti di finale. Per Djokovic, invece, vittorie contro McDonald, Moutet, Misolic e Norrie prima dell’intensa battaglia vinta in quattro set contro Zverev.

I precedenti tra Sinner e Djokovic sono in perfetto equilibrio: 4 vittorie ciascuno. Il primo confronto risale al Masters 1000 di Montecarlo 2021, con un netto successo del serbo. A seguire, altre due vittorie di Djokovic a Wimbledon, nel 2022 (rimonta da due set sotto) e nel 2023 (in tre set in semifinale). Dopo quelle sconfitte, Sinner ha iniziato a invertire la rotta.

Il primo successo dell’azzurro è arrivato nel round robin delle ATP Finals 2023 (7-5 6-7 7-6), match che ha segnato uno spartiacque nella rivalità. Pochi giorni dopo, Djokovic si è preso la rivincita nella finale dello stesso torneo (6-3 6-3). Nel finale di stagione, Sinner ha vinto in Coppa Davis (6-2 2-6 7-5), poi ha superato il serbo nella semifinale degli Australian Open 2024 (6-1 6-2 6-7 6-3), preludio al suo primo titolo Slam. Altro successo nel Masters 1000 di Shanghai, in finale (7-6 6-3).

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, visibile con abbonamento Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.