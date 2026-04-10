Amici 25, tensioni tra prof e sfide decisive nella puntata dell'11 aprile

Amici 25 torna sabato 11 aprile con una puntata segnata da tensioni tra i professori e sfide decisive, scatenate da rivalità sempre più accese. Negli studi di Cinecittà volano uova e cresce la pressione sugli allievi.

Negli studi Elios di Cinecittà si è registrata una delle serate più turbolente del Serale di Amici 25. La quarta puntata, in onda sabato 11 aprile su Canale 5, porta in scena un clima acceso, segnato da contrasti tra insegnanti e performance che mettono a dura prova i concorrenti.

Il momento più movimentato è arrivato durante il gioco “Password”, guidato da Alessandro Cattelan. La sfida tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli è degenerata in pochi secondi: una penitenza si è trasformata in uno scherzo sopra le righe, con un uovo rotto sulla testa della speaker radiofonica e una reazione immediata che ha coinvolto l’intero studio.

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Sul fronte della gara, la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si è imposta in due manche su tre, confermando un dominio ormai consolidato. I guanti di sfida proposti dalla maestra di danza hanno diviso la giuria, composta da Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, chiamati a valutare prove sempre più complesse.

Tra le esibizioni più apprezzate spicca quella di Angie, che ha ricevuto una standing ovation da Gigi D’Alessio, salito in piedi per applaudirla. Nonostante il riconoscimento, la squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha attraversato una serata con risultati alterni.

Spazio anche ai ritorni sul palco: Mattia Zenzola si è distinto in più prove, mentre Isobel è rientrata stabilmente tra i professionisti. Nel corso della serata, il comico Vincenzo Comunale ha lanciato una battuta pungente su Stefano De Martino e Belen, ironizzando sulla carriera televisiva del conduttore.

Il momento più atteso resta però quello dell’eliminazione. Al ballottaggio finale sono finiti Alessio, Caterina e Alex, reduce dalla vittoria del premio Enel. Il verdetto sarà comunicato lontano dallo studio, direttamente nella casetta, mantenendo la suspense fino alla messa in onda.