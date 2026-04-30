Sondaggio politico, Fratelli d'Italia ferma e Pd in calo mentre cresce il M5S

Fratelli d’Italia resta primo partito ma non cresce mentre il Pd perde terreno nel nuovo sondaggio Noto per Porta a Porta, con il M5S che recupera consensi e il centrodestra in lieve flessione

Fratelli d’Italia si mantiene al primo posto nelle intenzioni di voto ma senza avanzare. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta al 29%, confermando i numeri della rilevazione del 14 aprile, secondo l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Noto per Porta a Porta.

Dietro, il Partito Democratico perde terreno. La formazione guidata da Elly Schlein scende al 22%, con un calo dello 0,5%. Nello stesso tempo il Movimento 5 Stelle recupera consenso e sale al 13,5%, guadagnando mezzo punto.

Tra gli altri partiti del centrodestra, Forza Italia e Lega registrano entrambe una flessione dello 0,5%. Gli azzurri si fermano all’8%, mentre il partito di Matteo Salvini scende al 7%. Sul fronte opposto, Alleanza Verdi e Sinistra cresce al 6% (+0,5%), mentre Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci arriva al 4%, anche in questo caso con un incremento dello 0,5%.

Scendono invece Italia Viva e Azione. Il partito di Matteo Renzi si attesta al 2,5% (-0,5%), mentre Azione cala al 2%. Stabili Noi Moderati all’1,5% e +Europa all’1%. L’Udc si muove leggermente verso l’alto e raggiunge lo 0,5%, con un incremento dello 0,2%.

Nel complesso, la coalizione di centrodestra si posiziona al 46%, in calo dello 0,8%, mentre il cosiddetto campo largo resta al 45%. L’affluenza stimata si mantiene al 60%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Il sondaggio ipotizza anche uno scenario con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis. In questo caso, la nuova formazione raggiungerebbe il 6%. Il Pd perderebbe ulteriori consensi scendendo al 19,5%, mentre il M5S si fermerebbe al 13% (-0,5%). Alleanza Verdi e Sinistra resterebbe al 6% e +Europa all’1%. In questa configurazione, il campo largo salirebbe leggermente al 45,5%.