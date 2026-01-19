Sondaggio politico: Fratelli d'Italia e Pd in crescita, M5S in calo
Il nuovo sondaggio Swg per Tg La7 aggiorna la mappa elettorale: Fratelli d’Italia e Pd avanzano, il Movimento 5 Stelle arretra. Le distanze tra i partiti ridisegnano gli equilibri a poche settimane dal precedente rilevamento.
Il rilevamento Swg diffuso il 19 gennaio 2026 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Il quadro generale conferma una leadership stabile in testa e movimenti contenuti tra i principali schieramenti.
In cima resta Fratelli d’Italia, che consolida la propria posizione con un aumento dello 0,2%, raggiungendo il 31,1%. Il partito guidato da Giorgia Meloni amplia così il margine sui diretti inseguitori.
Alle sue spalle il Pd registra un progresso più lieve ma costante: +0,1% rispetto alla settimana precedente, con una quota che sale al 22,4% sotto la segreteria di Elly Schlein.
Segno opposto per il M5S, che perde tre decimi e scende al 12,4%. La flessione riduce la distanza dal gruppo di partiti che segue nella fascia centrale del consenso.
Nell’area del centrodestra, Forza Italia cresce leggermente fino all’8,4%, beneficiando del contemporaneo arretramento della Lega, che scivola dall’8,3% all’8% tondo.
In calo anche Verdi e Sinistra, ora al 6,4%. Più indietro restano Azione con il 2,8%, Italia Viva al 2%, +Europa all’1,3% e Noi Moderati all’1,2%.