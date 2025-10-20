Sondaggio politico: Fratelli d'Italia e Pd in crescita, M5S in calo
Fratelli d’Italia e Partito Democratico registrano un nuovo incremento nei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno. È quanto emerge dal più recente sondaggio Swg realizzato per il Tg La7, che fotografa le intenzioni di voto al 20 ottobre 2025.
Il partito guidato da Giorgia Meloni consolida la sua posizione di primo schieramento politico, guadagnando lo 0,2% rispetto alla settimana precedente e raggiungendo il 31%. Il vantaggio su Elly Schlein e il suo Pd resta ampio, ma i democratici crescono dello 0,3%, attestandosi al 22,1%.
Segno negativo per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e scende al 13,2%. In flessione anche la Lega, che arretra dall’8,7% all’8,5%. Al contrario, Forza Italia mostra un lieve progresso, passando dal 7,8% al 7,9%.
Calano i consensi per Verdi e Sinistra, che scendono al 6,6%. Tra le forze minori, Azione si ferma al 2,9%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,8% e Noi Moderati all’1%. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 2,7%.