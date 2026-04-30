Xbox Presents Stranger Than Heaven, lo show speciale arriva il 7 maggio in streaming

Xbox dedica uno show a Stranger Than Heaven per mostrare storia, mondo e personaggi del nuovo progetto RGG Studio, con interventi di sviluppatori e cast.

Microsoft ha fissato per giovedì 7 maggio all’1:00 ora italiana un appuntamento dedicato a Stranger Than Heaven, nuovo progetto sviluppato da RGG Studio, team di SEGA.

La trasmissione, intitolata Xbox Presents Uno sguardo speciale a Stranger Than Heaven, porterà il pubblico dietro le quinte del gioco con materiali e interventi pensati per raccontare più da vicino la produzione.

Durante lo show saranno presentati dettagli sulla storia, sull’ambientazione, sui personaggi e su altri aspetti del titolo, attraverso le parole degli sviluppatori e del cast coinvolto nel progetto.

L’evento sarà disponibile sui canali ufficiali Xbox, tra cui YouTube con streaming in 4K a 60 FPS in inglese e giapponese, Twitch, Twitch XboxASL e i canali regionali Xbox attivi nei diversi Paesi.