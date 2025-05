Il Game Show di Blur e Red Bull arriva il 27 maggio

Manca sempre meno all’evento in streaming su Twitch che tutti stavano aspettando: Red Bull Kingdom of Chaos , infatti, prenderà vita il 27 maggio dalle ore 20:00 all’1:00 sul canale del Player Red Bull Gianmarco “Tumblurr” Tocco. Il game show pensato da Blur e Red Bull , è un progetto ambizioso che mira a stravolgere l’ordinario modo di fare spettacolo in live-streaming, sfruttando la potenza di fuoco della personalità dello streamer più seguito d’Italia e il supporto immancabile di Red Bull.

L’evento si svolgerà in una location d’eccezione, dove il “King” di Twitch celebrerà il suo 29° compleanno in grande stile, invitando alcune delle personalità più note e amate del web che, suddivisi in 5 squadre, affronteranno 8 sfide nel tentativo di dimostrare il loro valore sul campo. Per i più curiosi, è ora online il trailer di Red Bull Kingdom of Chaos (disponibile a questo LINK ), che anticipa, con alcuni easter egg, l’intenzione di questo progetto innovativo di riscrivere i paradigmi dello streaming e dare nuova vita al panorama dell’intrattenimento live in Italia.

Per l’occorrenza, 5 streamer sono già stati convocati da un paggio inviato personalmente da Blur durante le loro live, per prendere parte a un evento che richiederà loro di dimostrare forza, onore e coraggio: Kurolily, Moonryde, Marza , Lollo Lacustre e BillyBella sono i primi valorosi partecipanti selezionati, ai quali si uniranno altre 20 personalità che saranno ospiti nel canale di Blur in delle live speciali che si terranno il 20 e 21 maggio!

Un’esperienza di intrattenimento mai vista prima sta per prendere vita grazie a Red Bull , impegnata da sempre a mettere le aaali ai suoi Player e talenti.

Classe 1996 , Gianmarco “Tumblurr” Tocco è un giovane streamer da sempre guidato dalla sua passione per i videogiochi. Il suo percorso è iniziato nel 2014 tra le mappe del celebre videogioco Call of Duty: Modern Warfare 2 che gli ha permesso di emergere nel trickshotting e di diventare una figura di rilievo sulla piattaforma Youtube , attirando su di sé l’attenzione a livello internazionale. Nel 2017 , decide di sbarcare su Twitch portando i suoi titoli di punta, dallo stesso Call of Duty, fino ad arrivare a Grand Theft Auto e a FIFA . Creatività ed eccentricità sono caratteristiche che contraddistinguono lo streamer romano sul web.

Lo dimostrano i format vincenti come le “Sdrogo Corse”, percorsi adrenalinici ambientati su GTA 5 Online, e i “tornei videogiochistici”, che da sempre appassionano e alimentano la sua community. Dal 2024 è entrato a far parte della famiglia di Red Bull , diventandone un Player ufficiale.