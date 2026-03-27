Xbox Presents Stranger Than Heaven evento speciale del 7 maggio

SEGA e Microsoft presentano Stranger Than Heaven il 7 maggio per mostrare il nuovo progetto narrativo di Ryu Ga Gotoku Studio. L’evento offrirà gameplay inedito e dettagli su ambientazioni distribuite in cinque epoche e città.

SEGA e Microsoft hanno fissato al 7 maggio 2026, all’1:00 ora italiana, una trasmissione interamente dedicata a Stranger Than Heaven, nuova produzione di Ryu Ga Gotoku Studio. Si tratta della prima volta che il team giapponese ottiene uno spazio monografico di questo tipo all’interno dei contenuti Xbox.

L’appuntamento sarà trasmesso sui canali ufficiali Xbox e offrirà uno sguardo approfondito sul progetto, già anticipato con un trailer mostrato durante l’ultimo evento dedicato ai partner. Le prime immagini hanno evidenziato un impianto narrativo complesso e una struttura di gioco più ampia rispetto ai titoli precedenti dello studio.

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Uno degli elementi centrali del gioco è la costruzione su più linee temporali. La storia si svilupperà infatti attraverso cinque epoche differenti, ciascuna ambientata in una città distinta. Le ambientazioni, che alternano contesti storici e scenari contemporanei, saranno collegate da una trama comune che ruota attorno a legami tra personaggi e generazioni.

Durante la presentazione verranno mostrati segmenti di gameplay inediti, utili a chiarire come combattimento ed esplorazione cambino in base al periodo storico. L’obiettivo è rendere ogni ambientazione unica, mantenendo però una coerenza generale nel sistema di gioco.

Sul fronte della distribuzione, SEGA ha confermato che il titolo sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass. Il gioco arriverà anche su Xbox Series X|S, PC tramite Xbox e Steam, Xbox Cloud Gaming e PlayStation 5.

Per chi utilizza l’ecosistema Microsoft è prevista la compatibilità con Xbox Play Anywhere, che consente di condividere progressi e salvataggi tra console e PC. Il gioco è già inserito nelle liste dei desideri degli store digitali, in attesa dell’annuncio della data di uscita definitiva.

La collaborazione tra SEGA e Microsoft per questo evento punta a mettere in evidenza il peso del progetto, che rappresenta una nuova proprietà intellettuale per il team noto per la serie Like a Dragon. Il 7 maggio saranno chiariti anche gli aspetti tecnici e le ambizioni alla base dello sviluppo.