Apex Legends Accelerazione arriva il 5 maggio, nuova Leggenda Axle e aggiornamenti al gameplay

Apex Legends lancia Accelerazione il 5 maggio con l’arrivo di Axle e nuove meccaniche pensate per chi gioca in modo aggressivo. La stagione introduce abilità più dinamiche, rientri rapidi e un’arma corpo a corpo inedita.

La nuova stagione di Apex Legends, intitolata Accelerazione, sarà disponibile dal 5 maggio su console e PC. Electronic Arts e Respawn hanno mostrato in anteprima il gameplay, puntando su un’esperienza più veloce e rischiosa, pensata per chi preferisce azioni dirette e scontri ravvicinati.

Tra le principali novità c’è Axle, una pilota dal corpo modificato progettata per dominare il campo di battaglia con grande mobilità. La sua abilità passiva migliora il controllo nei movimenti in scivolata, mentre la tattica le permette di lanciarsi ad alta velocità per cambiare posizione rapidamente. L’abilità finale introduce un drone in grado di individuare i nemici, offrendo un vantaggio strategico nei combattimenti.

Aggiornamenti anche per Conduit e Vantage. Conduit ottiene due cariche base della sua Energia radiante e un incremento della velocità quando si dirige verso gli alleati. Sono stati aggiunti anche nuovi potenziamenti offensivi, tra cui uno scudo temporaneo immediato e una versione che si rigenera durante i danni subiti. Vantage, invece, beneficia di una mira più rapida con la sua Ultimate e di un miglior controllo nei movimenti grazie alla sua abilità tattica, che elimina gli effetti degli atterraggi pesanti. Migliorate anche le opzioni di zoom per una maggiore precisione.

Debutta inoltre il sistema dei Rientri dalla cassa della morte, che consente di riportare in partita i compagni eliminati direttamente dal punto in cui sono caduti. Il meccanismo richiede sette secondi per l’attivazione e prevede tempi di attesa più lunghi in caso di eliminazioni ripetute, così da mantenere l’equilibrio delle partite.

Tra le novità dell’equipaggiamento spiccano le Lame gemelle, una nuova arma corpo a corpo mitica utilizzabile da qualsiasi leggenda. Si tratta di due lame laser rotanti pensate per infliggere danni ravvicinati in modo rapido e continuo, offrendo un’alternativa aggressiva alle armi tradizionali.

La stagione Accelerazione sarà accessibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC tramite le principali piattaforme digitali, ampliando ulteriormente l’offerta del battle royale sviluppato da Respawn.