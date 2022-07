Nuova leggenda per Apex Legends Mobile

In un trailer lanciato questa mattina, Respawn ha annunciato l'ultima Leggenda mobile che debutterà nella Stagione 2 di Apex Legends Mobile. Rhapsody, una DJ amante del ritmo con un simpatico ma letale aiutante bot controllato dall'IA di nome "Rowdy", è pronta a dare il ritmo agli Apex Games con nuova musica e abilità speciali a tema ritmico.

Oggi è stato pubblicato un nuovo trailer con Rhapsody e Rowdy: trailer

Originaria di Kómma, dove il gigante tecnologico Pythas Inc. controlla tutto, Rhapsody ha usato il suo amore per la musica per uscire dalla povertà del pericoloso quartiere notturno di Neon Dunes e diventare una delle Leggende più in voga sulla scena di Apex. Sua madre, un brillante ingegnere dell'intelligenza artificiale che ha creato Rowdy, il bot compagno di Rhapsody, è stata licenziata dalla Pythas Inc. per aver scoperto dei segreti aziendali e ora Rhapsody deve competere negli Apex Games sotto la loro bandiera per aiutare la sua famiglia a liberarsi dai debiti.

Ulteriori dettagli sull'aggiornamento della Stagione 2 sono in arrivo, ma i giocatori possono aspettarsi una serie di nuovi contenuti, miglioramenti, aggiornamenti e ribilanciamenti delle armi, delle modalità di gioco, del sistema di classifica e altro ancora.

Per ulteriori informazioni su Apex Legends Mobile, visitare il sito: https://www.ea.com/games/apex- legends/apex-legends-mobile

