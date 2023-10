Apex Legends: Scintilla - Una nuova leggenda fa il suo ingresso in scena

Oggi, EA e Respawn hanno svelato l'ultimo trailer di Apex Legends: Scintilla, presentando la nuova Leggenda, Conduit, in un trailer che cerca di rispondere alla domanda "Cosa la rende una Leggenda?" con un veloce pezzo musicale.

È il momento di Conduit, che entra negli Apex Games dopo anni di osservazione in disparte. Equipaggiata con i resti irradiati dello scudo del Monarca, tiene la sua squadra al sicuro ed è pronta a lottare fino in fondo. Guardate l'introduzione ufficiale di Conduit agli Apex Games nel nuovissimo trailer di Apex Legends: Scintilla qui: https://www.youtube.com/watch? v=1hNuARshJPU

Ulteriori dettagli su Apex Legends: Scintilla saranno mostrati nel trailer di gioco in arrivo il 26 ottobre, prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.