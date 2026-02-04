Melissa Satta alle Maldive prima dei 40 anni: vacanza di lusso con Carlo Gussalli Beretta

A pochi giorni dai 40 anni, Melissa Satta ha scelto le Maldive per festeggiare in anticipo. Una fuga nell’oceano Indiano con il compagno Carlo Gussalli Beretta, tra relax, privacy e un resort di lusso.

Il compleanno arriverà il 7 febbraio, ma Melissa Satta ha deciso di anticipare i festeggiamenti volando alle Maldive. La meta non è casuale: mare turchese, spiagge bianche e giornate lontane dai riflettori per celebrare un traguardo importante come i 40 anni.

Con lei c’è il compagno Carlo Gussalli Beretta. I due hanno raggiunto l’atollo di Baa, nell’oceano Indiano, scegliendo una delle strutture più esclusive della zona. Un viaggio pensato per rallentare, tra bagni, tramonti e momenti di quiete condivisi con un gruppo ristretto di amici.

La coppia alloggia al Four Seasons Resort Maldives di Landaa Giraavaru, su un’isola privata. La villa affaccia direttamente sulla spiaggia ed è dotata di piscina riservata, dettaglio che compare in uno degli scatti pubblicati da Satta sui social.

Secondo le tariffe attuali, una villa fronte mare parte da circa 3.600 euro a notte. Per i bungalow sospesi sull’acqua, la cifra può salire fino a 4.800 euro. Non è noto il costo effettivo sostenuto, ma la scelta conferma un soggiorno di altissimo livello.

Sui social Melissa Satta ha condiviso solo alcuni frammenti della vacanza: panorami, dettagli del resort, atmosfere rilassate. Nessuna foto di coppia e pochissimi riferimenti personali, in linea con la riservatezza che caratterizza la relazione.

Carlo Gussalli Beretta, infatti, non ha pubblicato contenuti dal viaggio. Una linea condivisa dalla coppia, che da tempo preferisce tenere la propria vita privata lontana dall’esposizione continua, dopo periodi segnati da forte attenzione mediatica.