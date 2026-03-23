Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano due anni insieme

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta celebrano due anni insieme e lo fanno con uno scatto raro pubblicato sui social, rompendo la loro abituale riservatezza e mostrando un momento semplice in ascensore.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno raggiunto il traguardo dei due anni di relazione e, per l’occasione, hanno scelto di condividere un momento con i follower. La coppia, solitamente lontana dall’esposizione social, ha pubblicato su Instagram una foto in ascensore accompagnata da due cuori rossi.

Nessuna immagine della serata romantica o dettagli sull’anniversario. Solo uno scatto spontaneo, con entrambi sorridenti e vestiti in modo informale. Il look coordinato e l’atteggiamento rilassato raccontano una complicità che resiste nel tempo, nonostante la differenza d’età e i commenti ricevuti nei mesi.

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La loro storia è iniziata nella primavera del 2024. I primi indizi erano arrivati da alcune foto scattate a Madrid durante un viaggio tra amici. Poco dopo, la relazione era diventata pubblica con le immagini di una vacanza in Grecia, questa volta da soli.

Da allora, Melissa e Carlo non si sono più nascosti. Hanno partecipato insieme a eventi, viaggiato tra Sardegna, Miami e Parigi e fatto spazio l’uno nella vita dell’altra. Satta ha presentato Beretta al figlio Maddox, mentre lui l’ha introdotta nella propria famiglia.

Nel tempo si è parlato anche di possibili sviluppi importanti, tra cui matrimonio e figli. La stessa Satta, durante un’intervista televisiva, ha raccontato di sentirsi serena e di non escludere nuovi progetti, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro.