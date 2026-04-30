Invincible VS debutta su PS5 Xbox e PC, il picchiaduro 3v3 porta in scena eroi e villain

Invincible VS arriva su console e PC, Skybound lancia il picchiaduro 3 contro 3 ispirato alla serie per offrire combattimenti violenti e dinamici. Il gioco introduce 18 personaggi e una modalità storia con filmati originali.

Skybound Entertainment porta sul mercato Invincible VS, un videogioco di combattimento a squadre 3 contro 3 disponibile da oggi su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il titolo, sviluppato insieme allo studio interno Quarter Up, segna il debutto videoludico su larga scala dell’universo tratto dal fumetto creato da Robert Kirkman.

Il roster include 18 personaggi tra eroi e antagonisti, con nomi noti come Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve e Battle Beast, affiancati da una nuova figura originale, Ella Mental. Le arene riprendono ambientazioni iconiche della serie e ogni scontro punta su impatti violenti e ritmo serrato, mantenendo lo stile diretto e crudo che ha reso popolare il franchise.

Il sistema di combattimento è costruito per partite competitive, con meccaniche basate su combo rapide e cambi di personaggio durante il match. Quarter Up, formato da sviluppatori con esperienza nel genere dei fighting game, ha progettato un gameplay che privilegia velocità e precisione, cercando di restituire il peso di ogni colpo.

Tra le modalità disponibili c’è la Storia, pensata come un episodio aggiuntivo della serie animata. Include oltre 25 minuti di sequenze realizzate da Skybound Animation e si colloca tra gli eventi della terza stagione. Il racconto è firmato dagli stessi autori coinvolti nella produzione televisiva, con la partecipazione diretta di Robert Kirkman.

Il gioco propone anche modalità Arcade, Allenamento e Versus, offrendo sia contenuti per giocatore singolo sia sfide locali. Il doppiaggio riprende gran parte del cast originale, tra cui J.K. Simmons nel ruolo di Omni-Man e altri interpreti già presenti nella serie.

Dopo il lancio sono previsti contenuti aggiuntivi: il primo Character Pass introdurrà nuovi combattenti, tra cui Universa e The Immortal, attesi nell’estate 2026. Altri due personaggi verranno annunciati in seguito.

Il titolo è disponibile in diverse edizioni, tra cui una versione standard e una Digital Deluxe con contenuti extra. Per PlayStation 5 è prevista anche una Collector’s Edition con oggetti esclusivi dedicati ai fan del fumetto.