Invincible VS arriva in open beta dal 9 aprile su PS5 e Xbox

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Invincible VS debutta in open beta dal 9 aprile per testare il gameplay prima del lancio, con accesso limitato e premi per i giocatori più competitivi. La prova dura pochi giorni e include personaggi e modalità selezionate.

Invincible VS arriva in open beta dal 9 aprile su PS5 e Xbox

Il picchiaduro Invincible VS apre le porte ai giocatori con una fase di prova disponibile dal 9 all’11 aprile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il progetto, sviluppato da Quarter Up per Skybound Entertainment, consente di mettere alla prova il sistema di combattimento prima dell’uscita ufficiale fissata al 30 aprile. Durante la beta è possibile scegliere tra dieci combattenti tratti dalla serie, su un totale di diciotto previsti al lancio. Tra i personaggi disponibili compaiono Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve, Battle Beast, Allen the Alien, Monster Girl, Robot, Rex Splode, Bulletproof e Thula, combinabili in squadre da tre elementi. Leggi anche: Invincible VS, Open Beta dal 9 aprile e arriva Allen the Alien nel roster L’esperienza include sei arene e tre modalità principali. Il tutorial introduce le meccaniche come Active Tagging e Assist Breakers, mentre la modalità allenamento permette di affinare le tecniche. La modalità classificata mette invece alla prova i giocatori in scontri competitivi. Chi riuscirà a scalare la classifica durante la beta potrà ottenere un riconoscimento ufficiale. I primi venti classificati vedranno il proprio nome inserito nei crediti del gioco con il titolo di Beta Beasts. La partecipazione garantisce anche un contenuto estetico esclusivo al momento del lancio. I giocatori riceveranno una skin alternativa per Omni-Man, ispirata al look visto nella quarta stagione della serie, con barba completa al posto dei baffi tradizionali. Sono state annunciate anche le edizioni fisiche del gioco. La versione standard includerà il disco, carte da collezione e una scheda dei comandi, con diverse copertine disponibili. La Collector’s Edition, prevista per PS5, offrirà uno Steelbook, la ristampa del primo numero del fumetto con copertina esclusiva e contenuti aggiuntivi. Per l’Italia la finestra di prova parte il 9 aprile alle 19:00 e termina il 12 aprile alle 6:00. Invincible VS rappresenta uno dei primi adattamenti videoludici di alto profilo dell’universo creato da Robert Kirkman, con un gameplay pensato per riprodurre lo stile diretto e violento della serie.

Invincible VS - Official Open Beta Trailer