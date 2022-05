Soulstice porta il Dual-Character su PS5, Xbox X|S e PC questo autunno

Svelato un nuovo video gameplay, Deluxe Edition fisica disponibile ora in pre-order











Il publisher Modus Games svela un nuovo esplosivo video gameplay per l’atteso gioco d’azione. Da oggi in pre-order presso rivenditori selezionati,sarà disponibile questo autunno. Il nuovo video, incentrato sul combat system, mostra come le sorelle Briar e Lute combattono all’unisono, utilizzando armi dall’enorme potere distruttivo e abilità ultraterrene per annientare i nemici e salvare la città di Ilden.

Al via oggi i pre-order per la Deluxe Edition fisica di Soulstice. La Deluxe Edition include un ricco artbook digitale, l’avvincente colonna sonora in digitale e l’item pack Ashen Blade, ricco di potenti consumabili e valuta di gioco, con cui potenziare Briar e Lute per aiutarle ad affrontare il pericoloso viaggio che le attende.

Pre-ordina ora la Deluxe Edition sullo store di Maximum Games: LINK







Realizzato dagli sviluppatori italiani di Reply Game Studios, Soulstice invita i giocatori a fare luce sull’oscura verità delle Chimere, guerrieri ibridi nati dall’unione di due anime. Doppiate da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute sono due sorelle rinate come Chimera. Le Chimere, infatti, sono le uniche creature in grado di opporsi agli Spettri, creature vili e fameliche che invadono il nostro mondo attraversando il Velo. Solo padroneggiando le abilità di entrambe le sorelle i giocatori saranno in grado di liberare il pieno potenziale della Chimera e porre fine all’invasione, prima che sia troppo tardi.

L’elegante mondo di ispirazione fantasy ditrasporterà i giocatori in luoghi pieni di pericolo e fascino. Grazie a un profondo combat system, basato su combo, un gran numero di armi e ampie possibilità di personalizzazione, Briar e Lute avranno a disposizione un numero incredibile di possibilità per eliminare i nemici in modo spettacolare e creativo, mentre esplorano una città in rovina. Ad ogni modo, man mano che il duo si farà strada lottando per raggiunge la Breccia nel Cielo al di sopra di Ilden, le loro sfide diventeranno sempre più ardue, e l’ambiente circostante si farà sempre più ostile e inquietante.

Per tutte le informazioni su Soulstice, visita il sito ufficiale soulsticegame.com

