Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese più uniti, dubbi sulla relazione con Ainhoa Foti Rodriguez

Belen Rodriguez torna vicina ad Antonino Spinalbese mentre crescono i dubbi sulla sua relazione con Ainhoa Foti Rodriguez. Un atteggiamento più protettivo della showgirl riaccende le voci su un possibile riavvicinamento tra i due.

Le voci su un possibile riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tornano a circolare con insistenza, complice una serie di segnali che non sono passati inosservati. Al centro del gossip c’è la presunta crisi tra l’hairstylist e la sua compagna Ainhoa Foti Rodriguez, con cui era legato stabilmente dal 2024.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, secondo cui la relazione tra Spinalbese e la tatuatrice genovese sarebbe ormai arrivata alla fine. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma alcuni dettagli alimentano i sospetti. Tra questi, anche un post social pubblicato dallo stesso Antonino, in cui ironizzava su un presunto matrimonio segreto con la fidanzata, accompagnando uno shooting di coppia.

Nel frattempo, il rapporto tra Spinalbese e Belen sembra essersi rafforzato. Secondo quanto riportato, la showgirl si mostrerebbe particolarmente attenta e protettiva nei confronti del padre della loro figlia Luna Marì. Un atteggiamento che suggerisce una maggiore vicinanza rispetto al passato e che riaccende le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma.

La presenza di entrambi alla festa per il tredicesimo compleanno di Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, ha contribuito ad alimentare ulteriormente il chiacchiericcio. In quell’occasione, De Martino è arrivato a casa dell’ex compagna insieme ai familiari, mentre la padrona di casa era accompagnata proprio da Spinalbese, segno di rapporti distesi e di una ritrovata armonia tra gli ex.