Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez nozze segrete o strategia social

Antonino Spinalbese avrebbe sposato Ainhoa Foti Rodriguez in segreto, secondo un post Instagram della tatuatrice genovese. L’annuncio ha spiazzato i fan e acceso dubbi tra nozze reali e possibile trovata promozionale.

Un messaggio pubblicato su Instagram da Ainhoa Foti Rodriguez ha acceso il gossip. La tatuatrice genovese ha scritto di aver sposato Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, parlando di nozze avvenute lontano dai riflettori e senza che nessuno ne fosse a conoscenza.

La frase che accompagna il post è diretta: «Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno». Una dichiarazione che ha subito fatto discutere, anche perché non è arrivata alcuna conferma ufficiale al di fuori dei social.

Leggi anche: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ... la presunta crisi?

Le immagini condivise ritraggono la coppia in uno shooting realizzato in un hotel di Milano. Proprio questo dettaglio ha alimentato i dubbi: per alcuni si tratterebbe di una semplice operazione fotografica, più che di un vero matrimonio.

Osservando gli scatti, al dito di Spinalbese compare quello che sembra un anello nuziale. Nessuna fede, invece, è visibile sulla mano di Ainhoa. Un particolare che ha contribuito ad aumentare lo scetticismo tra i follower.

La relazione tra i due va avanti da circa due anni, iniziata nel 2024. La coppia ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, evitando di esporsi troppo online. Anche per questo, in passato, non sono mancate voci di crisi mai confermate.

Sotto al post i commenti si dividono tra chi crede alle nozze e chi pensa a una mossa studiata per attirare attenzione. Tra ironia e curiosità, l’annuncio ha comunque riportato la coppia al centro della scena.