Malore nel sonno in Messico, morto il surfista Filippo Franceschini a 48 anni

Filippo Franceschini è morto durante una vacanza in Messico, probabilmente per un malore nel sonno. Il surfista 48enne, originario di Senigallia e residente a Tenerife, non dava notizie da giovedì sera, quando è stato registrato l’ultimo contatto.

Un improvviso malore durante la notte avrebbe causato la morte di Filippo Franceschini, 48 anni, mentre si trovava in vacanza in Messico. Le informazioni arrivate finora sono ancora parziali e non è stata indicata con precisione la data del decesso. L’ultimo contatto con amici e familiari risale a giovedì sera, poco dopo le 21.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Senigallia, città d’origine dell’uomo, dove Franceschini era molto conosciuto. La madre è partita nelle scorse ore per raggiungere il Paese centroamericano e avviare le procedure necessarie per il rientro della salma in Italia.

Una vita tra mare, sport e nuovi orizzonti

Da anni Filippo Franceschini viveva a Tenerife, dove aveva scelto di trasferirsi per costruire una quotidianità legata al mare. Il surf e il kitesurf erano parte integrante della sua vita, non solo come passione ma anche come stile di vita.

Chi lo frequentava lo descrive come una persona energica e indipendente, capace di cambiare direzione per inseguire ciò che amava. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un rapporto stretto con Senigallia, tornando spesso e restando in contatto con amici e familiari.

La sua scomparsa improvvisa lascia sgomenti quanti lo conoscevano, tra Italia e Spagna, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze esatte della morte.