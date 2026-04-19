Malore nel sonno in Messico, morto il surfista Filippo Franceschini a 48 anni

Anna Gallo | 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Franceschini è morto durante una vacanza in Messico, probabilmente per un malore nel sonno. Il surfista 48enne, originario di Senigallia e residente a Tenerife, non dava notizie da giovedì sera, quando è stato registrato l’ultimo contatto.

Filippo Franceschini
Malore nel sonno in Messico, morto il surfista Filippo Franceschini a 48 anni

Un improvviso malore durante la notte avrebbe causato la morte di Filippo Franceschini, 48 anni, mentre si trovava in vacanza in Messico. Le informazioni arrivate finora sono ancora parziali e non è stata indicata con precisione la data del decesso. L’ultimo contatto con amici e familiari risale a giovedì sera, poco dopo le 21.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Senigallia, città d’origine dell’uomo, dove Franceschini era molto conosciuto. La madre è partita nelle scorse ore per raggiungere il Paese centroamericano e avviare le procedure necessarie per il rientro della salma in Italia.

Una vita tra mare, sport e nuovi orizzonti

Da anni Filippo Franceschini viveva a Tenerife, dove aveva scelto di trasferirsi per costruire una quotidianità legata al mare. Il surf e il kitesurf erano parte integrante della sua vita, non solo come passione ma anche come stile di vita.

Chi lo frequentava lo descrive come una persona energica e indipendente, capace di cambiare direzione per inseguire ciò che amava. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un rapporto stretto con Senigallia, tornando spesso e restando in contatto con amici e familiari.

La sua scomparsa improvvisa lascia sgomenti quanti lo conoscevano, tra Italia e Spagna, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze esatte della morte.

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