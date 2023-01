Incidente San Donà di Piave : sbanda e si schianta sul guard-rail

Incidente e tragedia ieri sera nel Veneto dove due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un incidente nei pressi di San Donà di Piave. L'auto su cui viaggiavano, una Seat Ibiza, si è schiantata contro il guard rail di una strada arginale per motivi in corso di accertamento: i cinque ragazzi percorrevano via Aquieia, un tratto di asfalto che costeggia l'argine del Piave. Stava piovendo a dirotto nella zona; improvvisamente l'auto ha sbandato, perdendo il controllo, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Per due degli occupanti, un ragazzo e una ragazza sui vent'anni, non c'era niente da fare. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalle lamiere gli altri tre giovani feriti, affidati alle cure dei medici del Suem 118.

