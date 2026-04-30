Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato un italiano di Avellino per la coltellata mortale

Francesco Sessa è stato ucciso a Ibiza da una coltellata al petto durante una lite le cui cause restano ignote. Fermato un 45enne italiano originario di Avellino dopo le testimonianze raccolte nella zona del delitto.

Un uomo di 45 anni, italiano e originario della provincia di Avellino, è stato fermato dalla Guardia Civil con l’accusa di aver ucciso Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza, dove la vittima è stata colpita al torace con un’arma da taglio. La ferita, localizzata nella parte sinistra del petto, si è rivelata fatale.

Gli investigatori sono arrivati al sospettato grazie alle indicazioni fornite da alcune persone presenti nella zona. L’uomo è stato identificato e arrestato nelle ore successive, ma le autorità non hanno ancora diffuso le sue generalità. Resta da chiarire cosa abbia scatenato l’aggressione, al momento non sono stati forniti dettagli sul movente.

Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima, un passaggio necessario per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare le cause del decesso. Le indagini proseguono per definire il contesto in cui si è consumato l’episodio.

A Pagani, in provincia di Salerno, la notizia ha colpito profondamente amici e conoscenti. Sessa era partito per la Spagna in cerca di un lavoro stabile. In città viene ricordato come una persona riservata e dedita al lavoro, oltre che appassionato tifoso della Paganese. Chi lo conosceva lo descrive spesso sugli spalti a seguire la squadra locale, segno di un legame mai interrotto con la sua terra.

La comunità resta in attesa di capire cosa sia accaduto davvero a Ibiza e quali siano le ragioni dietro un gesto che ha spezzato la vita di un giovane emigrato all’estero.