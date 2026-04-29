Italiano ucciso a Ibiza, accoltellato vicino a un bar a Platja d'en Bossa

Un uomo italiano è morto a Ibiza dopo essere stato accoltellato vicino a un locale chiuso. L’aggressione è avvenuta nella zona di Platja d’en Bossa, dove alcuni testimoni hanno visto la vittima pochi minuti prima del crollo.

Un uomo di circa trent’anni, indicato dai media locali come cittadino italiano, è stato trovato senza vita a Ibiza dopo un’aggressione con arma da taglio. Il fatto è avvenuto nella zona di Platja d’en Bossa, nei pressi di un locale chiuso al momento dell’episodio.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa spagnola, l’uomo sarebbe stato colpito almeno una volta. Subito dopo l’aggressione, alcuni presenti lo avrebbero visto portarsi la mano tra il torace e l’addome, prima di cadere a terra pochi metri più avanti.

L’autore dell’accoltellamento si è allontanato rapidamente e al momento non è stato rintracciato. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la dinamica e i possibili motivi dell’aggressione, ma non hanno diffuso dettagli ufficiali.

Alcuni testimoni hanno raccontato che poco prima dell’attacco la vittima stava parlando con altre due persone in una lingua straniera. Non è chiaro se si tratti degli stessi individui coinvolti nell’aggressione.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La Guardia Civil mantiene il riserbo sull’identità della vittima e sugli sviluppi delle indagini.