Incidente sull'A1 tra Firenze Sud e Incisa, camion invade la carreggiata

Traffico fermo sull’A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello dopo un incidente con un camion che ha invaso la corsia opposta. Code in aumento e tratto chiuso in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie.

Mattinata complicata sull’Autostrada A1 in Toscana, dove un camion ha oltrepassato lo spartitraffico finendo sulla corsia opposta. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:25 al chilometro 311, nel territorio di Rignano sull’Arno, in direzione sud.

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con due squadre, affiancate dal personale del distaccamento di Figline Valdarno. Sul posto è arrivata anche un’autogru da Firenze Ovest per rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la sicurezza della carreggiata.

Il traffico è stato immediatamente bloccato in entrambe le direzioni, causando forti disagi alla circolazione. In pochi minuti si sono formate code fino a 3 chilometri verso Roma, mentre sull’altra carreggiata, in direzione Firenze, si registrano rallentamenti con circa 4 chilometri di coda.

Oltre ai vigili del fuoco, sono presenti la polizia stradale, i soccorsi sanitari e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali feriti.

Per chi viaggia verso Firenze è consigliata l’uscita a Incisa, con rientro possibile a Firenze Sud. In direzione Roma, invece, si deve uscire a Firenze Sud e seguire le indicazioni per Incisa.

Per i percorsi più lunghi, chi proviene da Roma ed è diretto a Bologna può uscire a Valdichiana, proseguire sulla Siena-Bettolle e rientrare a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia da Bologna verso Roma, con uscita a Firenze Impruneta e rientro a Valdichiana.