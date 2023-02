Scoppio in cantiere ad Alessandria : muore operaio di 34 anni

, probabilmente per un'esplosione, in un, tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. E' successo a Voltaggio (). La vittima sarebbe un trasfertista siciliano di 34 anni. L'altro operaio è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure. In corso accertamenti, ma a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un'attività di scavo: i soccorritori del 118 hanno infatti riferito di un'esplosione.

La vittima sarebbe un siciliano di 34 anni; l'altro lavoratore è stato trasportato all'ospedale di Novi Ligure. L'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas durante uno scavo. Il 34enne è morto per le ustioni Sembra che i due operai stessero scavando quando una bombola di gas ha preso fuoco ed entrambi sono stati investiti da una fiamma. Il 34enne è morto per le ustioni riportate. Sono intervenuti i carabinieri di Voltaggio e lo Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) di Alessandria.

