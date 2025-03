Roma, incidente mortale in via Ardeatina: muore una donna di 56 anni

Questa mattina, intorno alle 6:30, un incidente mortale si è verificato in via Ardeatina, all'altezza del km 10,500, in direzione Roma. Una donna di 56 anni, di nazionalità romena, è stata investita da una Ford Fiesta guidata da un 20enne italiano. Nonostante i soccorsi tempestivi, la donna è deceduta sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie del IX gruppo Eur della Polizia Locale per i rilievi del caso. Il giovane conducente è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Incassi delle multe nel 2024: Milano e Roma ai vertici

Maratona di Roma 2025: dominio keniano con Ngeno e Chepkwony

Roma-Cagliari Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV