Maryland, impreca contro la lotteria ma vince 100mila dollari con un gratta e vinci

Un uomo del Maryland vince 100mila dollari dopo aver imprecato contro la lotteria per una serie di sconfitte. La svolta arriva con un gratta e vinci acquistato durante una pausa, mentre cercava di superare un periodo segnato da problemi economici e lavoro precario.

La svolta è arrivata in modo del tutto inatteso per un uomo del Maryland, negli Stati Uniti, dopo settimane complicate segnate da difficoltà economiche. Fermatosi in un negozio di Rosedale, nella contea di Baltimora, aveva acquistato un panino e alcuni biglietti della lotteria della serie “50X the Cash”, senza grandi aspettative.

Negli ultimi mesi aveva dovuto affrontare la perdita del lavoro e anche della propria auto. Per continuare a sostenere le due figlie, aveva accettato un impiego come spazzino, cercando di far fronte alle spese quotidiane con grande fatica.

Una volta rientrato a casa, ha iniziato a grattare i biglietti. I primi due si sono rivelati perdenti e la frustrazione ha preso il sopravvento. In quel momento di rabbia, ha ammesso di aver inveito contro la lotteria del Maryland, convinto che anche quella volta sarebbe finita allo stesso modo.

Il terzo biglietto, però, ha cambiato tutto. Sotto la superficie è comparsa una prima vincita da 10.000 dollari, seguita subito dopo da un moltiplicatore “X10” che ha portato il totale a 100.000 dollari, pari a circa 86.000 euro. La reazione è stata di incredulità, davanti a un risultato che non si aspettava.

L’uomo ha spiegato che utilizzerà il denaro per coprire le spese più urgenti, a partire dalle bollette, e per acquistare una nuova auto, fondamentale per migliorare la propria situazione lavorativa.

Non si tratta di un caso isolato nello stesso Stato. Poche settimane prima, sempre in Maryland, una donna aveva ottenuto una vincita identica grazie a un biglietto “Pick 5”. In quel caso aveva scelto come numeri le ultime cifre del contachilometri della sua auto, riuscendo a incassare 100.000 dollari e destinando la somma alle stesse necessità pratiche.