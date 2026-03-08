Jonathan G vince un milione con un gratta e vinci dopo una giornata difficile in Colorado

Jonathan G vince un milione di dollari con un gratta e vinci in Colorado dopo una giornata pesante al lavoro. Il venditore di telefoni di Alamosa aveva scelto d’impulso un biglietto da 20 dollari, molto più costoso di quelli che compra di solito.

Una giornata storta al lavoro e una scelta presa senza pensarci troppo. Così Jonathan G., residente ad Alamosa in Colorado e venditore di telefoni cellulari, si è ritrovato tra le mani un premio da un milione di dollari. L’uomo ha preferito mantenere riservato il cognome, ma ha raccontato che tutto è nato da un acquisto fatto quasi per sfogo.

Di solito compra gratta e vinci da cinque dollari, e nemmeno con regolarità. Quel giorno però ha deciso di provare qualcosa di diverso. Davanti al banco ha scelto un biglietto da 20 dollari del gioco 200X Scratch. «Mi sono detto perché non provarci», ha spiegato ricordando quel momento.

Quando ha grattato il biglietto e ha capito di aver centrato il premio massimo, la reazione è stata immediata. «Non riuscivo a crederci», ha raccontato. Secondo la Colorado Lottery, il gioco offre circa una possibilità su tre di vincere qualcosa, ma nella maggior parte dei casi si recupera solo il costo del biglietto. Il premio principale da un milione arriva invece con probabilità di circa una su 1.080.000.

Per Jonathan la vincita segna una svolta personale. In passato ha attraversato momenti complicati, compresi periodi senza lavoro e trascorsi in un rifugio per persone in difficoltà. Ora guarda avanti pensando alla famiglia. Ha detto di voler garantire alla fidanzata e ai figli una vita più serena e opportunità che lui stesso non aveva mai immaginato di poter offrire.