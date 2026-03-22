Carsoli, vince 500mila euro al Gratta e Vinci e scompare, il compagno la aspetta

A Carsoli una donna vince 500mila euro con un Gratta e Vinci regalato dal compagno e sparisce dopo aver incassato il biglietto. L’uomo, operaio, decide di non denunciarla e spera che torni a casa.

Una vincita da 500mila euro si è trasformata in un caso che fa discutere a Carsoli, nel centro commerciale dove è stato acquistato il biglietto fortunato. La protagonista è una donna rumena che, dopo aver scoperto il premio, non è più tornata a casa dal compagno.

Tutto parte l’8 marzo, davanti alla cassa del bar dove l’uomo, operaio edile, compra il Gratta e Vinci come regalo. Al posto della mimosa, un biglietto colorato che si rivela vincente. Poco dopo, la donna si reca in banca per depositarlo e da quel momento si perdono le sue tracce.

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Il compagno, anche lui di origine rumena ma residente da anni in paese, ha provato a contattarla senza successo. In un primo momento aveva pensato di rivolgersi ai carabinieri, poi ha cambiato idea. Non ha sporto denuncia e continua ad aspettarla, convinto di poter chiarire.

Secondo chi lo conosce, l’uomo appare sereno nonostante l’assenza della compagna. «È pronto a riabbracciarla», racconta un amico, spiegando che non sembra intenzionato a forzare la situazione.

Nel frattempo, al bar dove è stato venduto il biglietto sono arrivati curiosi e residenti. Il titolare conferma la vincita e racconta di aver controllato personalmente il tagliando mostrato dalla donna, evitando però di fornire dettagli per rispetto della privacy.

Il biglietto appartiene alla serie Puzzle, uno dei Gratta e Vinci più recenti, con costo di 5 euro e premio massimo fissato proprio a 500mila euro. La somma vinta a Carsoli corrisponde quindi al jackpot previsto.

La vicenda ha attirato l’attenzione anche fuori dal paese. Il sindaco Alessandro Marcangeli precisa di non conoscere direttamente i protagonisti, ma ricorda che la comunità rumena è la più numerosa tra gli stranieri presenti sul territorio.