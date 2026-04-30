Londra, due ebrei accoltellati a Golders Green: 25 milioni per la sicurezza delle comunità

A Londra due uomini ebrei sono stati accoltellati a Golders Green da un sospetto con precedenti violenti, spingendo il governo britannico a stanziare nuovi fondi per rafforzare la sicurezza di sinagoghe, scuole e centri comunitari.

Due uomini ebrei sono stati feriti a coltellate nel quartiere di Golders Green, a nord di Londra. L’aggressione ha spinto il governo britannico ad annunciare un nuovo piano di sicurezza da 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro, destinato alla protezione delle comunità ebraiche.

I fondi serviranno a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e ad aumentare le misure di protezione intorno a sinagoghe, scuole e centri frequentati dalla comunità. L’obiettivo è prevenire nuovi episodi violenti e garantire maggiore sicurezza nelle aree considerate sensibili.

Il sospetto, un uomo di 45 anni cittadino britannico, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riferito dal ministro degli Interni Shabana Mahmood, era arrivato nel Regno Unito dalla Somalia quando era ancora bambino.

Il capo della Metropolitan Police, Mark Rowley, ha spiegato che l’uomo ha precedenti per episodi gravi di violenza e soffre di problemi di salute mentale. Durante l’arresto gli agenti hanno utilizzato un taser, dopo di che il fermato è stato portato in ospedale per accertamenti e successivamente trasferito in una stazione di polizia di Londra.