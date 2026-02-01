Tom Cruise lascia Londra e vende l'attico di lusso a Knightsbridge dopo timori per la sicurezza

Tom Cruise lascia Londra e mette fine alla sua esperienza nell’attico di lusso a Knightsbridge. L’attore è tornato negli Stati Uniti dopo aver ritenuto meno sicura la capitale britannica, anche alla luce di una rapina avvenuta vicino alla sua residenza.

Tom Cruise ha chiuso con Londra. L’attore americano ha lasciato l’attico di Knightsbridge acquistato nel 2021 per circa 35 milioni di sterline, oltre 40 milioni di euro. La decisione è maturata dopo aver giudicato la città meno sicura rispetto alle sue aspettative iniziali.

L’abitazione si affacciava su Hyde Park ed era diventata il punto di riferimento londinese della star. Le sue giornate iniziavano spesso con corse nel parco, mentre la sera partecipava a eventi, anteprime e serate mondane, muovendosi con discrezione negli ambienti più esclusivi della capitale.

A pesare sarebbe stato anche un episodio avvenuto a poca distanza dalla residenza: una rapina in pieno giorno in una gioielleria Rolex della zona. Il fatto avrebbe rafforzato la percezione di un aumento della criminalità, persino nei quartieri tradizionalmente considerati tra i più protetti della città.

Nonostante l’interesse per la cultura britannica e i rapporti cordiali costruiti negli anni, Cruise ha scelto di rientrare negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi i suoi collaboratori sono stati visti portare via scatoloni dall’appartamento, segno concreto della fine della sua permanenza londinese e della chiusura di questo capitolo.